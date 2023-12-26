ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحون مصنع إنتاج أعلاف

تفقدية
تفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  مصنع انتاج الاغلاف ( بروتين الاسماك)  بجنوب بورسعيد،  وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الٱلاف من فرص العمل.

كما شملت الجولة، تفقد الوزيرين و المحافظ لسير العمل داخل مضرب الأرز  ، وأشار المحافظ أن المصنع  يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

وحرص اللواء هشام آمنة و السيد القصير على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع،  وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

ويذكر أن مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة.

IMG-20231226-WA0054
IMG-20231226-WA0054
IMG-20231226-WA0049
IMG-20231226-WA0049
IMG-20231226-WA0057
IMG-20231226-WA0057
IMG-20231226-WA0055
IMG-20231226-WA0055
وزيرا التنمية المحلية و الزراعة ومحافظ بورسعيد ويفتتحون مصنع انتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزيرا التنمية المحلية و الزراعة ومحافظ بورسعيد ويفتتحون مصنع انتاج الأعلاف