وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يفتتحون مصنع إنتاج أعلاف

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصنع انتاج الاغلاف ( بروتين الاسماك) بجنوب بورسعيد، وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الٱلاف من فرص العمل.

كما شملت الجولة، تفقد الوزيرين و المحافظ لسير العمل داخل مضرب الأرز ، وأشار المحافظ أن المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

وحرص اللواء هشام آمنة و السيد القصير على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

ويذكر أن مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة.

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