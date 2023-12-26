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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في الجمهورية بـ23 قذيفة مدفعية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية على أحياء في مدينتي دونيتسك وجورلوفكا بـ 23 قذيفة مدفعية.

وقالت الممثلية - في بيان اليوم الثلاثاء - "إنه تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية من اتجاه مدينة دزيرجينسك على مدينة جورلوفكا بأربع قذائف من عيار 152 ملم"، مضيفة أن كييف استهدفت أيضا بـ 8 قذائف عيار 155 ملم مدينة دونيتسك، وأنه تم إطلاق قذائف أوكرانية أخرى على مناطق متفرقة في جمهورية دونيتسك.

دونيتسك أوكرانيا القوات الأوكرانية