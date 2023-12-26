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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يعلن قائمة معسكر سموحة لمباراة طلائع الجيش في الدوري

أحمد سامي يستقر على
أحمد سامي يستقر على قائمة معسكر سموحة لمباراة طلائع الجيش
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة سموحة، بقيادة أحمد سامي، على قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامته غداً الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

واللاعبون هم:
حراسة المرمى :الهانى سليمان - حسين تيمور.
محمد المغربى  -بركات حجاج - عبد الرحمن عامر - ابو بكر ليادى -حسين فيصل - شريف رضا - محمود وحيد -الحسن دحدوح - محمد عصام -محمد سعيد مكرونه -إسلام جابر -حسام حسن - محمد مصطفى ميدو - مصطفى البدرى - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوه -دوكو دودود.

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