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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إطلاق اليوم العلمي الأول لبرنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان بجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نظمت جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية برئاسة  الدكتور هبة فاروق سالم، فعاليات اليوم العلمي الاول Poster presentation day لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا تركيبات الأسنان بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤، وذلك في إطار حرص الجامعة علي اتباع اساليب التعليم التفاعلي وتنمية مهارات الطلاب، وربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي.

وأشادت الدكتور هبة فاروق سالم بالأفكار الإبداعية والخلاقة للطلاب التي من شأنها أن تسهم في تحسين النواحي الفنية الخاصة بمجال تركيبات الأسنان، مؤكدة ان هذا الجيل هم امل مصر والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في مسيرتها التنموية في إطار خطة مصر الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح  الدكتور محمد مصطفى عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، حرص الكلية علي السعي الدائم في الابتكار والإبداع وريادة الأعمال واتاحة الفرصة للطلاب علي التطور في المستويين العلمي والعملي لمساعدة الطلاب بعد التخرج على التأقلم السريع مع سوق العمل.

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الاستراتيجية التكنولوجية الدكتور محمد مصطفى تنمية المستدامة تنمية مهارات رؤية مصر 2030