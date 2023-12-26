اتحاد الكرة يوافق على مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة دبي

وافق مسئولو مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة المنتخب الوطني الأولمبي في بطولة دبي الودية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من بلاد السعودية وقطر والإمارات، وتأتي المشاركة في دورة دبي الودية ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الصيف المقبل.

يذكر أن ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قد يعود إلي القاهرة يوم 3 يناير المقبل بعد انتهاء اجازته لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب الأولمبي في يناير المقبل.