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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب خلال عمله بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة

إسعاف أرشيفية
إسعاف أرشيفية
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لقي شاب مصرعه خلال عمله داخل مصنع حلوى بالمنطقه الصناعية بمدينة جمصه فى محافظة الدقهلية حيث جذبته ماكينة الفرم ولم يتمكن أحد من انقاذه وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من العاملين بأحد مصانع الحلوى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمصرع أحد زملاءهم أثناء عمله.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعى أحمد ممدوح محمد الحسيني 33 عامًا مقيم بقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين حيث كان يعمل على ماكينة الفرم داخل المصنع إلا أن الماكينة جذبته بداخلها مما أدى إلى مصرعه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصنع حلوى بالمنطقه الصناعية بمدينة جمصه محافظة الدقهلية مشرحة مستشفى جمصة اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قسم شرطة جمصة مصانع الحلوى بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة قرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين