غرفة السياحة: إصدار 25 ألف كارنيه أمني للعاملين بقطاع الشركات

قالت غرفة الشركات السياحية برئاسة نادر الببلاوي انه إنطلاقًا من رؤية الدولة المصريه نحو التحول الرقمي للبيانات وقواعد المعلومات الخاصة بكافة الجهات والمؤسسات والافراد والشركات العمله في مصر ورغبه من القطاع السياحي الخاصه متمثلا في الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وفي اطار تنفيذ قرار وزير السياحة والاثار رقم ٢٨٤ لسنه ٢٠٢٠ والخاص بإنشاء وحدة قواعد بيانات العاملين بصناعه السياحة وقرار نائب الوزير رقم 28 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحي لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت التابعة لغرف “الشركات ووكالات السفر والسياحه ، العاديات والسلع السياحية ، سياحة الغوص والأنشطة البحرية” وبناء على التوصيات الصادره من لجنة إنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحي بو ازرة السياحة والآثار فاصبح كارنيه الغرفة الأمنى الجديد من خلال قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى.
وقامت الوازرة بإنشاء قاعدة بيانات رقمية يمكن الدخول إليها عبر الاربط الأتي: (Tourism.moi.gov.eg)، حيث تقوم الشركات السياحية بالدخول عليه لتسجيل بيانات جميع العاملين بالشركة سواءا كانوا (دائمين أو مؤقتين بما فيهم العماله الأجنبية).
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الصادر عن الغرفة والتي اكدت فيه على التطوير المستمر لمنظومة العمل بالشكل الذى يحقق اقصى فائدة تعود على شركات السياحة من خلال استخدام الخدمات التى توفرها الغرفة لاعضائها مما يوفر الوقت والمجهود وسرعة استخارج كارنية العضوية الأمنى بطريقة الكترونية (اون لاين) مما يتيح للشركة ادخال بياناتها بشكل سهل وبسيط، فاقد قامت الغرفة بنعقاد اجتماعات مع شركة اى تك بروالمنفذة لمنظومة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى بخصوص التعديلات المطلوبة من قبل غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة تم إضافة هذه التعديلات وقد تم تحديث ورفع كفاءة المنظومة. وبالفعل فقد قام(2034) شركة بالتسجيل على منظومة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى بالشركات
بالاضافة الى قيام الشركات بتحديث واضافة موظفين جددوتقديم الاوارق والمستندات الخاصة بإستخارج كارنيهات الغرفة لعام 2023 م، وبناءآ عليه تم اصدار (25548) كإجمالى الكارنيهات بواقع (17566) كارنيه لموظفى الشركات وايضآ تم اصدار (7982) كارنيه لسائقى الشركات.