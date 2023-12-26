غرفة السياحة: إصدار 25 ألف كارنيه أمني للعاملين بقطاع الشركات

قالت غرفة الشركات السياحية برئاسة نادر الببلاوي انه إنطلاقًا من رؤية الدولة المصريه نحو التحول الرقمي للبيانات وقواعد المعلومات الخاصة بكافة الجهات والمؤسسات والافراد والشركات العمله في مصر ورغبه من القطاع السياحي الخاصه متمثلا في الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وفي اطار تنفيذ قرار وزير السياحة والاثار رقم ٢٨٤ لسنه ٢٠٢٠ والخاص بإنشاء وحدة قواعد بيانات العاملين بصناعه السياحة وقرار نائب الوزير رقم 28 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لإنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحي لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت التابعة لغرف “الشركات ووكالات السفر والسياحه ، العاديات والسلع السياحية ، سياحة الغوص والأنشطة البحرية” وبناء على التوصيات الصادره من لجنة إنشاء نظام معلومات سوق العمل السياحي بو ازرة السياحة والآثار فاصبح كارنيه الغرفة الأمنى الجديد من خلال قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى.

وقامت الوازرة بإنشاء قاعدة بيانات رقمية يمكن الدخول إليها عبر الاربط الأتي: (Tourism.moi.gov.eg)، حيث تقوم الشركات السياحية بالدخول عليه لتسجيل بيانات جميع العاملين بالشركة سواءا كانوا (دائمين أو مؤقتين بما فيهم العماله الأجنبية).

جاء ذلك خلال التقرير السنوي الصادر عن الغرفة والتي اكدت فيه على التطوير المستمر لمنظومة العمل بالشكل الذى يحقق اقصى فائدة تعود على شركات السياحة من خلال استخدام الخدمات التى توفرها الغرفة لاعضائها مما يوفر الوقت والمجهود وسرعة استخارج كارنية العضوية الأمنى بطريقة الكترونية (اون لاين) مما يتيح للشركة ادخال بياناتها بشكل سهل وبسيط، فاقد قامت الغرفة بنعقاد اجتماعات مع شركة اى تك بروالمنفذة لمنظومة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى بخصوص التعديلات المطلوبة من قبل غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة تم إضافة هذه التعديلات وقد تم تحديث ورفع كفاءة المنظومة. وبالفعل فقد قام(2034) شركة بالتسجيل على منظومة قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى بالشركات

بالاضافة الى قيام الشركات بتحديث واضافة موظفين جددوتقديم الاوارق والمستندات الخاصة بإستخارج كارنيهات الغرفة لعام 2023 م، وبناءآ عليه تم اصدار (25548) كإجمالى الكارنيهات بواقع (17566) كارنيه لموظفى الشركات وايضآ تم اصدار (7982) كارنيه لسائقى الشركات.