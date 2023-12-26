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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب علاقة عاطفية.. طبيبة تنهى حياتها من الطابق الرابع في الهرم

ارشيفية
ارشيفية
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أقدمت طبيبة على إنهاء حياتها من الطابق الرابع بعدما قام أشقائها بحبسها داخل غرفتها لارتباطها عاطفياً بشاب في منطقة الهرم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بسقوط فتاة من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة، طبيبة، تبلغ من من العمر ٣٥عاما، مصابة بكسور في أماكن متفرقة من جسدها ونزيف داخلي.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة ألقت نفسها من الطابق الرابع بعدما حبسها اشقائها داخل غرفتها لأرتباطها عاطفياً بشاب دون علمهم.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الطابق الرابع ارتباطها عاطفيا بسبب علاقة عاطفية قسم شرطة الهرم