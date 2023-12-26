فرنسا تدين الهجمات التي شهدتها عدة قرى وسط نيجيريا

أدانت فرنسا بأشد العبارات اليوم الثلاثاء الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة في عدة قرى في ولاية "بلاتو" بوسط نيجيريا، وأسفرت عن العديد من الضحايا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدعو إلى تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم إلى المحاكمة، كما تؤكد تضامنها الكامل مع السلطات النيجيرية.

وقتل أكثر من 160 شخصًا في هجمات شنتها جماعات مسلحة، في عدة قرى في ولاية بلاتو، وسط نيجيريا، وفقا للسلطات المحلية.

وقال مانداي كاسا، رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو "عثر على ما لا يقل عن 113 جثة"، كما أكد أن أكثر من 300 شخص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات في بوكوس وجوس وباركين لادي.

وتابع أن المجموعات المسلحة التي توصف محليا بـ"قطاع الطرق"، هاجمت ما لا يقل عن 20 قرية بين مساء السبت وصباح الإثنين.