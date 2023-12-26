"القاصد" يترأس اجتماع مجلس جامعة المنوفية بحضور المحافظ

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الدورية لمجلس الجامعة بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عضو محلس الجامعة من الخارج، ومحمد موسى نائب المحافظ، وأعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات.

رحب الدكتور أحمد القاصد بالمحافظ فى رحاب الجامعة معربا عن شكره وتقديره للمحافظ لمشاركته بحضور احتفال الجامعة بعيدها السنوى السابع والأربعين والذى أقيم بالأمس بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات، وتكريم أبناء الجامعة المتميزين فى مختلف القطاعات، مؤكدا على توطيد كافة سبل التعاون بين المحافظة والجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن المحافظ لا يتوان عن تقديم كافة المساهمات وتلبية الاحتياجات اللازمة لخدمة الجامعة، وأبناء المحافظة حيث تمثل الجامعة والمحافظة شريكان فى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة ورؤية مصر نحو الجمهورية الجديدة، موجها خالص شكره للمحافظ لما قدمه من مساهمات بناءة لتنفيذ مشروع المدينة الطبية بالجامعة، ورصف الطريق المؤدى لجامعة المنوفية الأهلية، والطريق الخلفى المؤدى للمجمع النظرى للكليات، وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالجامعة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده بين أعضاء مجلس الجامعة ومشاركته فى احتفال الجامعة بعيدها السنوى، مؤكدا على دعمه الكامل للجامعة بيت الخبرة للمحافظة وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الجامعة للنهوض بالقطاع التعليمى بالمحافظة، موجها التهنئة للجامعة فى عيدها السنوى وتكريم المتميزين من أبناء الجامعة منارة العلم والمعرفة بقلب الدلتا.

هذا واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ وتجديد ثقة الشعب المصري في حكم سيادته لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والتقدم والازدهار، داعيا المولي عز وجل أن يوفق السيد الرئيس ويسدد خطاه ويكلل جهوده بالنجاح في استكمال مسيرة التنمية والتعمير لتحقيق رفعة الوطن.

وتقديم التهنئة لجميع أبناء ومنسوبي جامعة المنوفية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الجامعة السابع والأربعون، والذى يوافق الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام، متمنيا المزيد من النجاحات والإنجازات لجامعة المنوفية، منارة العلم والمعرفة في قلب الدلتا، في ظل ما تشهده حاليا من طفرة في الانجازات والتوسعات الهائلة وتطور غير مسبوق، والتهنئة أيضا بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ أعادة الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، ومتمنيا أن يكون عاما ملئ بمزيد من الإنجازات والنجاحات لجامعة المنوفية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمناسبة تقدم الجامعة في التصنيف العربي للجامعات لعام ٢٠٢٣ حيث احتلت الجامعة المرتبة الثامنة على مستوي الجامعات المصرية والمرتبة التاسعة عشر علي مستوي الجامعات العربية من إجمالي ١١٥ جامعة عربية تم تقييمها هذا العام.

وأحاط رئيس الجامعة الأعضاء بأهم الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال شهر ديسمبر وتكريم الدكتور محمد عبد الحميد حجاج أستاذ الملابس والنسيج بكلية الاقتصاد المنزلي بمناسبة حصوله علي براءة الاختراع الثانية تحت مسمي أداة وطريقة ذكيه لرسم النماذج الملبسية، مؤكدا على أهمية تشجيع الابتكار البحثى ودعم الجامعة لجميع الباحثين لتقديم أفكار مبتكرة تساهم فى خدمة المجتمع.

وخلال الجلسة قام رئيس الجامعة بتكريم الطالبتين تسنيم عبدالعزيز القصاص من كلية التربية النوعية وذلك لفوزها بالمركز الثاني فى محور الإبداع الفني بالملتقى الإبداعي العربي ال ٢٤ والذى عقد بجامعة صحار بسلطنة عمان، والطالبة خديجة محسن الصاوي من كلية الزراعة بالمركز الثالث فى محور الإبداع والإبتكارالعلمي، موجها التهنئة للعمداء والطالبات لتحقيقهم مراكز متقدمة بالملتقى.

هذا وناقش رئيس الجامعة جدول أعمال المجلس، وعرض نائبا رئيس الجامعة موضوعات كل قطاع.