الجهاز الفني للإسماعيلي يُطالب اللاعبين بالتركيز قبل مواجهة المصري بدربي القناة

طالب الجهاز الفني للإسماعيلي اللاعبين بالتركيز في الاستعداد الجاد للقاء المصري البورسعيدي في الأسبوع الحادي عشر للمسابقة المحلية المحدد موعده السابعة مساء أول يناير المقبل من أجل تخطي عقبته؛ للحفاظ على استقرار النادي.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد حسام المدرب، وأحمد سامح مخطط الأحمال، ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي، أشرفوا مباراة الأمس الودية أمام كابسي أحد أندية القسم الثالث بإستاد الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله؛ حيث دفعوا في بدايه اللقاء بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى، وبرفقته إياد العسقلاني، ومحمد هاشم، ومحمد دسوقي، وعصام صبحي، وعماد حمدي، وعمر الساعي، ومروان حمدي، وبشار أشرف، ومحمود الشبراوي، وياو أنور، ولعب بديلا:

حمدي النقاز ومحمد عمار ومحمد نصر ومحمد إيهاب وصالح جمعة ومحمد بيومي وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج وباسم مرسي وحازم مرسي.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى شهدت سيطرة أصحاب الأرض على غالبية فتراتها، ولاحت لهم فرص ذهبية للتهديف فيما لجأ ضيفهم للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، وقبل النهاية سجل نادر فرج هدف أبناء الفانلة الصفراء، وفي الوقت بدل الضائع أحرز المنافس هدفه ليسدل الستار على أحداث اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي: إن مباراة فريقنا التجريبية أمس مع كابسي بغضِّ النظر عن نتيجتها التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 حققنا الهدف المرجو من ورائها تطبيق خطه مواجهتنا المقبلة بالدوري أمام المصري البورسعيدي.

وأضاف أن إيهاب جلال فضل الدفع بتشكيلين مختلفين للإسماعيلي في اللقاء الودي مع كابسي لكي يتيح الفرصة لأكبر عدد من المقيدين بالقائمة والوجوه الصاعدة الاحتكاك لإبراز قدراتهم وإمكاناتهم داخل المستطيل الأخضر.

وأشار المدرب العام للإسماعيلي إلى أن البدلاء الذين لا يشاركون أساسيين خلال المباريات الرسمية كانوا عند حسن الظن بهم أثناء مواجهتنا التجريبية مع كابسي وبالتحديد صالح جمعة الذي اصبح مستواه في تطور مستمر للأفضل.

وأوضح أن برنامج تحضير الإسماعيلي لمباراته المقبلة مع المصري يسير بمعدلات طيبه حيث تم تنظيم لقاءين وديين مع زد وكابسي بجانب التدريبات اليومية ونأمل الوصول بمستوي افضل للاعبي يرضينا بشكل عام.

وأكد أنه لابد الاستفادة من فترة توقف الدوري بعد لقاء المصري؛ نظرا لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار ضرورة تنظيم فترة إعداد مصغرة لصقل اللياقة البدنية والفنية لأعضاء فريقنا واحتمالية إقامة معسكر مغلق قائمة شرط توافر السيولة المالية اللازمة لتنفيذه.