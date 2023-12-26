ترحيل سما المصري إلى السجن لقضاء فترة عقوبة جديدة.. شاهد

رحَّلت الأجهزة الأمنية الفنانة سما المصري إلى سجن النسا لقضاء فترة عقوبتها بعد صدور حكم قضائي ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لأداء حركات ورقصات تثير الغرائز، وتتعدى الآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة النقض قد قضت بزيادة العقوبة على "سما" بالحبس سنتين، وغرامة 400 ألف جنيه، بدلًا من سنة، وغرامة 300 ألف جنيه، وبهذا تصبح سما مطالبة بتنفيذ سنة حبس إضافية.

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