بحضور نجوم الفن.. حفل تكريم المؤرخ عمرو دوارة بالمسرح القومي غدا

يُقام في السابعة مساء غد الأربعاء، احتفالية تكريم المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، بالمسرح القومي في العتبة، والذي ينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

ويحضر الاحتفالية مجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد المسرحيين منهم: سميرة عبدالعزيز، وسهير المرشدي، ومديحة حمدي، وآمال رمزي، وعفاف شعيب، وعايدة فهمي، وناهد رشدي، وميرنا وليد، ومحمود الحديني، والمخرج عبدالغني زكي، وخالد الذهبي، وسيف عبدالرحمن، وهاني كمال، والنقاد المسرحيين عبدالرازق حسين، ومحمد بهجت، ومحمد الروبي، وباسم صادق، وآخرين.

يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رجل المسرح" من إنتاج المركز القومي للمسرح، إعداد وسيناريو علي داود، مونتاج أيمن محفوظ، وإخراج أحمد عادل.

ويستعرض الفيلم السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز، حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت كريم عافية، وآلة الكلارينت إيناس محمد، وعلى آلة التشيلو نرمين نبيل.

ويختتم الحفل بإهداء الدكتور عمرو دوارة درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

يقام الحفل برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.