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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في قصف إسرائيلي جديد على جباليا

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي
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قالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في قصف إسرائيلي جديد على جباليا.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال لا يزال يحاصر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن يصاب في القصف الإسرائيلي يظل في مكانه حتى يموت.
وأضافت أن هذه مناطق جباليا تشهد قصفا عنيفا من الاحتلال ليجبر الفلسطينيين على الخروج منها والنزوح.

ولفتت إلى أن هذه المناطق في الشمال لم يدخلها جيش الاحتلال بريا، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والإنترنت عن خان يونس جنوبي غزة نتيجة شدة القصف.


 

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