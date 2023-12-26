بعد إيقاف هشام حطب.. اجتماع طارئ في الأولمبية لمناقشة مصير رئيس اللجنة

الثلاثاء 26/ديسمبر/2023 - 05:56 م

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مصير المهندس هشام حطب رئيس اللجنة ورئيس اتحاد الفروسية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد اتحاد الفروسية، وتحويله للنيابة بسبب مخالفات مالية وإدارية.

وعلمت "البوابة نيوز" أنه من المتوقع اعتماد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، خلال الاجتماع الطارئ، قرارا بإيقاف المهندس هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية لزوال صفة رئيس اتحاد وعضو باللجنة على أن تُجرى المفاضلة بين ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة أو شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث بوصفه قائمًا بأعمال رئاسة اللجنة لحين انتهاء التحقيقات كافة.

وصدر قرار من وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد، والتى رُصِدت عن طريق لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية بناء على أعمال التفتيش المالى والإداري والقانوني التى جرت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.