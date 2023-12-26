خبير في الشؤون الروسية: الغرب ورط نفسه بدعمه لكييف

قال الدكتور سمير أيوب الخبير في الشؤون الروسية، إنه مع قرب نهاية العام الحالي تبين فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وتورط الغرب الذي دعم كييف هذا الهجوم، وقال: إن أوكرانيا ستحقق فيه انتصارات ولم يحدث.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ أوكرانيا والدول الغربية لا يمكن أن تتحدث عن فشل هذا الهجوم؛ لأن مجرد الحديث عن فشل هذا الهجوم يعني هزيمة لهم.

ولفت إلى أنه على العكس، القوات الروسية استولت على مدينة حيوية وهي مدينة مارينكا الاستراتيجية، التي يمكن أن تبعد مرمى المدفعية الأوكرانية عن عاصمة إقليم دونيستك.

وأوضح أن هناك جناحين في النظام الأوكراني، الأول هو الجانب المتطرف الذي يريد الاستمرار في الحرب، والثاني الجانب المنفتح على مفاوضات تنهي الحرب.