الأوقاف تشارك في إعادة إحياء مشروع خان أسوان

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأحمد عطية أبو الوفا رئيس هيئة الأوقاف المصرية على محضر الاجتماع التنسيقى للاستحواذ الخاص بأن يؤول مشروع خان أسوان للمحافظة بشكل كامل، وخاصة أن المشروع متوقف منذ سنوات عديدة، ويضم 121 محل داخل طابقين، وهو ما يأتى متواكباً مع الرؤية المستقبلية للمحافظة لإعادة إحياء المشروعات المتوقفة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق العوائد الإيجابية منها، جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الإستثمار الأمثل من المشروعات التنموية والخدمية، وخاصة المشروعات المتعثرة من خلال تشغيلها والوصول للعوائد الإقتصادية المطلوبة منها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، ومحمود أبو بيه المستشار القانونى للمحافظة، وقدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على التعاون المثمر والبناء، والإنتهاء من الإجراءات المالية والفنية والقانونية المتعلقة بمشروع خان أسوان، والذى يقع فى منطقة حيوية بالمدخل الشمالى للمحافظة بما سيساهم بدوره فى طرحه وتحقيق العائد الإستثمارى والإقتصادى منه، والتسويق الأمثل للمحلات التجارية به لتكون متعددة الأغراض والأنشطة وهو ما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وأوضح أن ذلك يتكامل بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية أيضاً لبلورة أسلوب التسويق الجيد للوحدات السكنية والتجارية بمشروع أبراج سما أسوان، وتقييم الوضع الحالى لكافة الوحدات، وإنهاء منظومة الحماية المدنية، وتلافى أى ملاحظات بها بشكل شامل حتى يتسنى توفير مختلف وسائل الأمان والسلامة لهذا المشروع الحيوى، لتقوم المحافظة بإدارته بالكامل مستقبلياً.

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