ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجديد اعتماد الأيزو لكليتي الآداب والتمريض بجامعة سوهاج

جانب من الاعتماد
جانب من الاعتماد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن حصول كليتي الآداب والتمريض على شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للإعتماد ايجاك، والمنتدي الدولي للاعتماد IAF، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للإعتماد ايجاك، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد لكليات   الجامعة، وذلك من خلال شركة المنح AJA-EGYOT بما يعكس نجاح الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التي تم انتهاجها.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تعمل على إتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي الذي يليق بمكانتها في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيدًا بالجهد المبذول لفريق العمل من كليتي الآداب والتمريض، بهدف تحقيق التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية للوصول لمعايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور جمال سرور، أن الجامعة تتبع  مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة، والتي تتمثل في كفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، وأن هذا النجاح خلفة إدارة متطلعة للتطوير وتحسين مستوى الأداء وهي قيادة الجامعة.

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج شهادتي الأيزو 9001 2015 شهادة الأيزو 21001 2018 AJA-EGYOT كليتي الآداب والتمريض المجلس الوطني للإعتماد ايجاك المنتدي الدولي للاعتماد IAF