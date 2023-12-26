الخميس.. الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة 7 أيام

يستأنف فريق الكرة بالزمالك، بعد غدٍ الخميس، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة؛ وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين مدة 7 أيام، بقرار من المدرب معتمد جمال.

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في دورتين وديتين بالإمارات، الأولى، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

والثانية، في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل رسميا لربع نهائي البطولة.

وخلال 4 مباريات بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية، حقق الزمالك الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة ولم يتلقَّ أي خسارة.