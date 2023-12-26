نائب رئيس الاتحاد العربي للسلة: تجهيزات البطولة بمصر على أعلى مستوى

صرح عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، على هامش الاجتماع الفني للبطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25 والتي تنطلق غدًا الثلاثاء وتستمر حتى 3 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

قال عبد الرحمن المسعد: البطولة يشارك بها 9 منتخبات عربية على أعلى مستوى، حيث إن التنظيم والتجهيزات الخاصة بالبطولة على مستوى مميز وتسير بطريقة جيدة.

وأضاف: مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة يعمل ويبذل ما في وسعه من أجل إنجاح هذه البطولة وخروجها على أعلى مستوى، وهدفنا أن نصل بكرة السلة العربية إلى المستوى العالمي.

وتابع: خلال الفترة الأخيرة، تقدم المنتخبات العربية مستويات مميزة سواء على مستوى آسيا أو إفريقيا أو كأس العالم وهذا مبشر بالخير لأن جميع خطط الاتحاد العربي تساعد على تطور ونجاح وإعداد المنتخبات العربية سواء رجال أو سيدات أو أي مرحلة سنية.

واختتم المسعد: هدفنا الأساسي هو تطوير لعبة السلة في الوطن العربي بالإضافة إلى ما يصاحبها من إقامة دورات تدريبية للمدربين والحكام لذلك يهتم الاتحاد العربي كثيرًا بكل هذا.