رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد وحدة السكان بالمحافظة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد وحدة الإسكان بمحافظة بني سويف والذي ضم محمد البحيري مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبه حسن منسقة وحدة السكان بالتأمين الصحي، محمد محمود، سارة حشمت أعضاء وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وذلك للتنسيق وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القضية السكانية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الزيارة هو تعزيز فرص التعاون مع الوحدة والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات التنفيذية لدعم المبادرات الرئاسية ومتابعة إنجازاتها و إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تفعيلها، من خلال نشر القضية السكانية بين طلاب الجامعات بدايةً من تكثيف الندوات واللقاءات العلمية لمشاركة الشباب في خارطة الطريق، وعمل دراسات سكانية تخص المحافظة وتساعد في تحليل أسباب المشكلة ووضع الحلول العلمية لها، وأيضاً تكثيف العمل بالعيادات المتنقلة والقوافل السكانية الشاملة، وتقديم الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ومحو الأمية، والتوعية ضد التسرب من التعليم، وتأهيل الشباب للأعمال اليدوية والحرفية.