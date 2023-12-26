إنفوجرافيك| تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، فحص المزارع المنتجة للألبان ضد مرض البروسيلا، والدرن البقري للاطمئنان على خلوها من الأمراض البكتيرية المشتركة، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم حيث تم ضبط 10 طن و695 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 122 ألف و340 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، التفتيش على مفارش البصل بمركز قليوب للوقوف على جشع المحتكرين للسلع الغذائية للمواطنين، كما تم عقد اجتماع مع مديري العموم ومديري الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات الزراعية العامة، والإصلاح الزراعي بالقليوبية لمتابعة سير العمل.



فيما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعه المنوفية، قافلة زراعية بمركز الشهداء لتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم ازالة 20 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، والمرور على زراعات القمح للفحص وحضور زراعة حقل ارشادي للقمح على مصاطب صنف مصر ٣، كما نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، ندوة إرشادية للتوعية بالتحصين ضد مرض حمى الثلاث ايام بمركز الإرشاد الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة ومحطة البحوث الزراعية بسخا والادارة العامة للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.



كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على مفارش البصل، كما تم عقد ندوة تنشيطية حول مكافحة القوارض بإدارة دكرنس الزراعية، بينما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث قافلة بيطرية مجانية بمركز الزقازيق، لتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان، كما تم الانتهاء من تحصين 518 ألف و777 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 10278 رأس ماشية بالأسواق والقرى.

كما كثفت المديرية حملات التفتيش على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط ٩٠ عبوة لـ ١١ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على زراعات بنجر السكر، للوقوف على حاله الزراعات، كما تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح، كما تم ازالة 15 حالات تعدى علي على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة مشروع ترشيد استهلاك المياه لمحصول القمح والوقوف على تنفيذ أعمال التسوية بالليزر بنطاق المحافظة، كما تم متابعة عمليات صرف الأسمدة بالجمعيات، كذلك تم المرور لمتابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، وعقد يوم حقل لمحصول بنجر السكر، وعقد ندوة إرشادية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح، وزراعات البطاطس، كما تم تنفيذ ندوة إرشاديه للنهوض بمحصول القمح وتدريب اخصائي القمح على مكافحه حشائش القمح وخاصه حشيشه الزمير، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لعرض ما تم انجازه من أعمال خلال الاسبوع الماضي، كما تم استقبال وفد النقابة العامة للمهن الزراعية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، كما أطلقت المديرية قافلة زراعية بمزارع الوادي لتفقد بعض الزراعات الموجودة بها.

فيما كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، لجان تحصين الماشية بجميع قرى ومراكز المحافظة، لللحفاظ على الثروة الحيوانية من مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع، كما اطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطريه مجانية بمركز ناصر وتم علاج وتجريع وخدمات تناسلية وجراحيه لأكثر من 300 رأس ماشية كما تم اطلاق قوافل توعوية حول أهمية التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأهمية التامين على الثروة الحيوانية.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، دورة تدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية، حيث تأتى في إطار دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة للتوعية بالاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية والمحافظة على البيئة وسلامة الغذاء، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، حملاتها على أسواق اللحوم بمدينة الغردقة، حيث تم ضبط 474 كجم لحم بقري وضأن غیر صالح للاستخدام الآدمي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بمركز ملوي، حيث تم تحصين عدد 506 رأس ماشية (أبقار- جاموس - أغنام - ماعز)، وكشف وصرف علاج بالمجان.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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