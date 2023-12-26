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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي قراراً بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد، والتى تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛  بناء على أعمال التفتيش المالى والإدارى والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.
ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.

الاتحاد المصري للفروسية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى انتهاء التحقيقات احمد محمدي