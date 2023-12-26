افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

افتتاح أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء في بورسعيد



وشملت أعمال تطوير المرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية لـ 30 عمارة سكنية، وذلك من خلال رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة.

كما جرى زيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم واجهات العمارات السكنية.