دفعوا الدية..السجن 5 سنوات لـ7 أشخاص قتلوا فلاح فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بالسجن 5 سنوات لـ7 أشخاص من عائلة واحدة بعد قيامهم بالتعدي على فلاح بالضرب مما تسبب فى وفاته وإصابة شقيقة و2 أخرين بقرية البلامون مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية، وذلك بعد سداد المتهمين دية لأسرة القتيل بقيمة 15 مليون جنية وتنازل أسرة القاتل عن دعواهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادي وطارق عبد اللطيف في القضية رقم 9862 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 1525 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلا من :"على .ع.ع.ش"، و"محمد.م.ا.ا"، "متولي.أ.ل.ا"، و"هاني.ع.م"، و"السيد.ج.م.ال"، و"محمد.ج.م.ا"، و"مصطفى.ع.ج.ع"، محبوسين، الى محكمة الجنايات المختصة لانهم بتاريخ 4/5/2023 بدائرة مركز السنبلاوين – محافظةالدقهلية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه"محمد السيد أحمد يوسف"، و"أحمد محمد أبراهيم بدران"، والسيد عبدالكريم اسماعيل حسن"،وأبراهيم السيد أحمد يوسف"،وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وممتلكاتهم وفرض السطو عليهم بأن قاموا بارتكاب الافعال تالية الوصف حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات وكان من شأن ذلك إلحاق الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتضمن امر الإحالة أنه وقعت بناء على تلك الجريمة فى ذات الزمان والمكان المتهمين من الأول وحتى الرابع ضرب أفضى إلى الموت وإصابات بالرأس وكسر بالجمجمة لخلاف على شراء قطعة أرض زراعية ووجود نزاع بين المجني عليه الأول والمتهمين بالمحاكم.

وشمل أمر الإحالة ان المتهمين ضربوا المجني عليه "إبراهيم السيد أحمد يوسف" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم بالتعدي عليه وذهبوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات بشوم وسنج محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله بقصد أن الضرب افضى الى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى محمد السيد أحمد يوسف، مصاب فى الحادث بشهادته امام النيابة العامة، انه على إثر خلاف بين شقيقه المتوفي والمتهمين على قطعة أرض زراعية قام الآخرون بالتعدي عليه بالضرب بشوم وسنجة محدثين اصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبية المرفقة وعلى شقيقه المتوفي محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وعزي قصدهم البلطجة والضرب.

فيما قال السيد عبدالكريم اسماعيل حسن،61 عاما، امام النيابة ان المتهمين الاول والثاني والخامس تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة وعزى قصدهم البلطجة والضرب لخلاف على قطعة أرض.

وشهد العقيد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين فى ذلك الوقت، ان تحرياته السرية توصلت الى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة أنه حال قيام المتوفى ورفقته اخوته بحصد محصول الأرض قام المتهمين وبحوزتهم شوم بممارسة أعمال البلطجة قبلهم لمنعهم من حصد المحصول والتعدي عليهم بالضرب محدثين اصابتهم ونتج عنها اصابة "أبراهيم السيد أحمد يوسف على أثرها وافته المنية".