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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط مصانع لإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة

الامن يضبط مصانع
الامن يضبط مصانع
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية أمن القليوبية من ضبط (2 مصنع عشوائى "بدون ترخيص" - بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) لتصنيع وإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات من خامات رديئة ومجهولة المصدر بدون موافقة الجهات المختصة مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وكذا تزوير العلامات التجارية لبعض شركات الأسلاك الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها بالأسواق غاشين بذلك جمهور المستهلكين وباستهداف المصنعين أمكن ضبط (مالك مصنع والمدير المسئول عن المصنع الآخر "لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة- القليوبية").

وبالتفتيش فى حضورهما أمكن ضبط (20 طن كابلات من معدنى "النحاس ، الألومنيوم"– 11,5 طن لخام خرز البلاستيك – 12طنا و850 كيلو جرام منتج نهائى لكابلات وأسلاك كهربائية "مدون عليها علامات تجارية" - خطى إنتاج كاملان) جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصنع عشوائى شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية