أزمة القيد تحسم مصير الثنائي الأجنبي مع الزمالك

ينتظر مسؤولوا نادي الزمالك، حل أزمة إيقاف القيد، لحسم مصير السنغالي إبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا، من الاستمرار مع الفريق من عدمه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، حل أزمة إيقاف القيد، ومن ثم مناقشة مستقبل الثنائي الأجنبي مع النادي الأبيض، ويعد البنيني سامسون أكينيولا، الأقرب للرحيل حال رفع إيقاف القيد والاتفاق مع لاعبين أجانب جدد من أجل تدعيم هجوم صفوف الفريق.

ويترقب مسؤولو نادي الزمالك، رد نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لتقسيط غرامة محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الكرة الأول بالنادي، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن انفراجة في المفاوضات مع الجانب البرتغالي، بعد ترحيبهم بتقسيط الغرامة على قسطين، فيما يسعى مسئولو الأبيض لدفع الغرامة على 3 أقساط.

ويحصل لاعبو الزمالك في الوقت الحالي على راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة صباح الخميس الماضي قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا اسبيرانسا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل.