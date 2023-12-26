طاقم يونانى لإدارة قمة روشن بين النصر والاتحاد

عينت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة القمة بين الاتحاد والنصر في دوري "روشن" للمحترفين.

ويستضيف ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية" قمة الدورى السعودى بين الاتحاد والنصر، مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17.

وقام الاتحاد السعودي بتعيين أناستاسيوس سيديروبولس كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي بوليكنوريس كوستاراس، ولازاروس ديميترياديس، فيما سيتولى السعودي فريح الجلعود مهمة الحكم الرابع.

ويتولى مهمة حكم VAR أنخيلوس ليفانخيلو، ويساعده السعودي عمر الجمل.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس بـ26 نقطة.