محافظ أسوان: التنسيق لتوقيع اتفاقية توأمة مع بلجيكا وزيادة معدلات الحركة السياحية

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة بلجيكا في مصر فرانسوا كورنيه، وذلك بحضور المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى.

وخلال اللقاء استعرض محافظ أسوان المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية التى تتميز بها عروس المشاتي فى ظل التنوع الفريد فى الثروات التعدينية والمحجرية ومصادر الطاقة والأنماط السياحية.

وأكد عمق ومتانة العلاقات بين دولتى مصر وبلجيكا ، وهو ما تجسد فى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للدولة البلجيكية، ولقاؤه بالملك فيليب ليوبولد ليعكس ذلك الترابط والتوافق بين البلدين فى كافة المجالات باعتبارهما محبين للسلام.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى التنسيق لزيادة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة بتوقيع إتفاقية توأمة مع إحدى المدن البلجيكية، وزيادة معدلات الحركة السياحية ، وخاصة خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالمقومات العديدة، والبانوراما الجمالية التى أصبحت عليها أسوان، والتعرف على ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من إنجازات متتالية على أرضها من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة في المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى مما ساهم في حصول أسوان على العديد من الجوائز الدولية والإقليمية والمحلية .

فيما قدم سفير دولة بلجيكا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وإطلاعه على كافة المقومات التي تمتلكها هذه المحافظة .

وأكد أن مصر دولة منفتحة على العالم ولديها حضارة وتاريخ، وهى تعتبر دولة صديقة وتهتم بترسيخ الإستقرار، ونكن لها كل التقدير والإحترام، ولها دور هام فى الشرق الأوسط .

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ أسوان درع المحافظة للسفير البلجيكى تقديراً وإعتزازاً لعلاقات الصداقة بين الجانبين .

IMG-20231226-WA0013

IMG-20231226-WA0012

IMG-20231226-WA0011

IMG-20231226-WA0009