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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 1.2 طن لحوم وفراخ منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط طن و220 كيلو
ضبط طن و220 كيلو لحوم فاسدة بأسوان
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، حملة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، لضبط الأغذية الفاسدة ومخالفات المحال التجارية، وتمكنت الحملة من ضبط طن و220 كيلو جرام من اللحوم والفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، فى بيان صحفى، أن الحملة شملت سحب 11 عينة غذائية من اللحوم والدواجن، وتم  تحرير 4 محاضر جنحة صحية متنوعة، مع التوصية بالغلق الإدارى لـ2 منشأه تدار بدون ترخيص، وتم إعدام 50 كيلو جرام أغذية متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بتكثيف حملات التفتيش والمرور علي الأسواق، وتحت رعاية الدكتور حنان أنور، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى.

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إدارة مراقبة الاغذية مديرية الصحة بأسوان ضبط الأغذية الفاسدة أخبار محافظة أسوان