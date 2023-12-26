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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز محاكمة متهمي خلية المطرية الإرهابية للحكم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، حجز محاكمة 14 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية الإرهابية" لجلسة 23 يناير للحكم .

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية من قبل إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.

محكمة الجنايات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تنظيم داعش الإرهابي