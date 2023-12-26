هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.4 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.656 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.96%، ليغلق عند مستوى 23,994.54 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 10,215.14 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.87% ليغلق عند 29,000.48 نقطة.

وتراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 5,344.07 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.34%، ليغلق عند مستوى 7,665.01 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 4,422.71 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 12 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 31.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من خلال 101.3 ألف صفقة منفذة.