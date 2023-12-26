قيادي بمستقبل وطن: استئناف جلسات الحوار الوطني يعزز مسار التنمية والبناء

قال سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن استكمال جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، تعزز من حالة الزخم الذي يشهده المجال العام فى مصر، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .

وأضاف " السمالوسي" فى بيان له ، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت العديد من المشكلات والتحديات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت قبلة حياة لكثير من الملفات التي أهملت لعقود وبشهادة المشاركين فى الحوار من مختلف التوجهات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلي أن مشاركة نخبة من المتخصصين والعلماء والسياسيين والمواطنين والمجتمع المدني فى الحوار، ساهم فى إثراء الحياة السياسية وإيجاد حلول متنوعة تناسب مختلف الأيديولوجيات المشاركة، بشكل يعزز من خلق مساحات مشتركة بين الجميع.

وأكد أن استئناف الجلسات الفعلية للحوار الوطني فى الفترة الراهنة، خطوة لتعزيز مسار البناء والتنمية الذي تسلكه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوصول للجمهورية الجديدة التي يطمح بها المصريين جميعا.