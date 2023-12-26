7 طلاب يشاركون في جائزة المبدع الصغير بأبو زنيمة بجنوب سيناء

شارك سبعة طلاب تابعين لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة أبوزنيمة التعليمية، بمحافظة جنوب سيناء، في جائزة المبدع الصغير، في دورتها الرابعة لعام 2024، والتي تقام تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

والمشاركون هم: جودي يوسف جمعة، الصف الأول الابتدائي، ومحمد محمود حسن، الصف الثالث الابتدائي، وإياد أحمد محمد نفس الصف، وجنى يوسف جمعة، الصف الخامس الابتدائي، وأمل أحمد عبد السلام، الصف الرابع، وجميعهم اشتركوا في مجال الرسم وجميعهم من مدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات، كما شارك خاطر جمال عبدالحميد، وعمر طارق كامل، وهما بالصف السادس الابتدائي نفس المدرسة.

ووجهت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، التابعة لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، كل الشكر والتقدير لإدارة مدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات وجميع العاملين بها، وإيمان السحيتي، مسؤل الموهوبين بإدارة أبوزنيمة التعليمية، لافتة إلى أن باب الاشتراك للتقديم لنيل المسابقة مازال مفتوحًا حتى نهاية الشهر الجاري، متمنية التوفيق لكل أبنائنا الطلاب.

وكانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، التابعة لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد أعلنت تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة ، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية، عن التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة ، والتي تنظمها وزارة الثقافة، ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، والذي يستمر حتى 31 ديسمبر 2023، من سن 5 وحتى 18 عامًا، فى مجالات الآداب (القصة القصيرة ـ الشعر ـ التأليف المسرحي)، الفنون (الرسم ــ العزف على الكمان أو العود أو الناي أو القانون ـ الغناء)، وفى مجال الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ـ الابتكارات العلمية).

وأشاد فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، بإطلاق هذه الجائزة فى دورتها الرابعة والتى تنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تحرص على تشجيع الإبداع والابتكار للأطفال والاكتشاف المبكر للمتميزين والموهوبين منهم وتحفيز الطاقات الابداعية لهم، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن المسابقة من خلال الصفحة الرسمية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكي على “الفيس بوك” وبالمثل الصفحة الرسمية للعلاقات العامة للمديرية، والصفحات الرسمية لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية، والمدارس التابعة لكل إدارة، مضيفا أن الإدارات التعليمية بها مراكز للموهوبين والتعلم الذكي؛ لاكتشاف ودعم الموهوبين ورعايتهم وصقل قدرات الأطفال والشباب النابغين فى جميع التخصصات، وتوفير العديد من الإمكانيات والوسائل التى تسهم فى دعم أبنائنا باعتبارهم قادة المستقبل.

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