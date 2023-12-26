السياحة تطلق برنامج "عمرة بلس" لزيادة الحركة الوافدة إلى مصر

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق منتج سياحي جديد تحت مسمى “عمرة بلس"، والتي تتيح للمعتمرين زيارة مصر وزيارة المزارات والآثار الإسلامية تزامنا مع أداء مناسك العمرة سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء المناسك بالمملكة العربية السعودية، كجزء من اكتمال تجربة السياحة الدينية الروحية والتي يستهدفها الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت الوزارة عن عقد ندوة تعريفية للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برنامج "عمرة بلس" يوم الأربعاء ١٠ يناير المقبل ٢٠٢٤ بمقر ديون الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لتعزيز وتأصيل الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن العربي يأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للرفع معدلات الحركة السياحية الوافدة للبلاد وتنوع المنتجات السياحية من خلال خلق برامج أنماط سياحية جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة سيقوم بإلقاء الندوة لتعريف الشركات السياحية بأبرز أماكن الآثار الإسلامية و المزارات الدينية التي يمكن إدراجها في البرنامج السياحي المقترح "عمرة بلس " وآليات تسويق وتنفيذ هذا البرنامج .

يذكر أن وزارة السياحة قامت بإطلاق قافلة سياحية إلى المملكة العربية السعودية، شارك فيها وفد رسمي من القطاع الخاص والعام، وذلك ضمن واستراتيجية الوزارة والتى تستهدف زيادة معدلات الحركة الوافدة من الأسواق العربية ، ولا سيما السوق السعودي الذي يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لمصر.