شريرة مسلسل جعفر العمدة.. حفظ التحقيقات في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة جوري بكر

حفظت نيابة النزهة التحقيقات في اتهام سائق بسرقة الفنانة شيماء بكر الشهيرة بـ"جوري بكر" في قضية سرقة حقيبتها بضمان محل إقامته بعد تنازل الفنانة جوري بكر عن المحضر.

كشفت تحقيقات النيابة أن الفنانة شيماء محمد أبو بكر الشهيرة بـ جوري بكر بطلة مسلسل جعفر العمدة، تعرضت لسرقة حقيبتها في صالة الوصول رقم 1 بمطار القاهرة الجوي، وذلك أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ رفقة زوجها ورضيعها.

وألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على المتهم في واقعة السرقة وهو سائق خاص يعمل في إحدى الشركات التابعة لمطار القاهرة الجوي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت قد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة جوري بكر لقب “شريرة مسلسل جعفر العمدة” خلال شهر رمضان الماضي، والتي جسدت خلاله دور فتاة شعبية تدعى “ وداد” بسبب قيامها بتنفيذ عدد من المكائد ضد أسرة شقيق زوجها جعفر العمدة خلال أحداث المسلسل.