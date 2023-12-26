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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يوضح حجم إصابة عمر كمال

عمر كمال لاعب فيوتشر
عمر كمال لاعب فيوتشر
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كشف أحمد عيد طبيب فريق فيوتشر عن حجم إصابة عمر كمال لاعب الفريق، وذلك بعد غيابه عن خوض مباريات السوبر المصري .

وأوضح أحمد عيد في تصريح صحفي اليوم، أنه بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها ١٠ أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

وفاز فيوتشر على بيراميدز  بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري مساء أمس الإثنين.

أحمد عيد فيوتشر السوبر المصري أيمن مصطفى