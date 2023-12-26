حزب الجيل: استئناف الحوار الوطني استكمالا لتحقيق التنمية ومواجهة الأزمات

صرح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن استكمال جلسات الحوار الوطني، يعتبر استمرارا لحشد الدولة لكل الفاعلين والمؤثرين في الحياة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمات أو المشاركة في جهود التنمية.

وثمن "محسن"، في تصريحات له، دور الحوار الوطني في إيجاد المساحات المشتركة بين الدولة والجميع، والذي ظهرت أثاره جلية في حجم الزخم التي شهدته الانتخابات الرئاسية؛ إذ شهدت منصة افتتاح الحوار الوطني إجتماع المرشحين الأربعة لأول مرة؛ مما يعني أن تلك الانتخابات التعددية بما لها من خصوصية تاريخية قد انطلقت من الحوار الوطني أصلا.

وأضاف قاسم، أن الحوار الوطني قد أرسى في الحياة السياسية المصرية قواعد للممارسة السياسية الواقعية البعيدة عن أنماط الممارسة الايدلوجية التي تتسم بالتطرف لجهة اليمين أو اليسار على حساب الواقع والتأثير الإيجابي فيه.

وأكد مدير مركز الجيل للدراسات، أن الحوار الوطني كان قبلة لكل المتخصصين من كل المجالات؛ مما صنع مساحة -لم تكن موجودة- للكوادر المتخصصة وهم أكثر الفئات التي كانت عازفة عن المشاركة في العمل العام لعدم وجود مساحات تساع اسهاماتهم.

واختتم حديثه: "إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ومن بعد دعوته الإدارة المحايدة المحترفة لجلساته وفعالياته من مجلس أمناءه وأمانته الفنية، سيقف عندها التاريخ طويلا في سبل بناء الجمهورية الجديدة وبناء الثقة بين الدولة وقواها الناعمة".