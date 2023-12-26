بالفيديو.. علي قطب: التغيرات المناخية تلعب دورا كبيرا فيما يحدث من دول العالم

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، أن التغيرات المناخية تلعب دورًا كبيرًا جدًا فيما يحدث من دول العالم سواء في أوروبا أو آسيا أو أمريكا، أي نصف الكرة الشمالي بصفة عامة.

وقال: “قطب” في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن درجة الحرارة في الصين تنخفض دون 40 درجة مئوية تحت الصفر، فهذا يعني أنها متأثرة بكتلة قارسة البرودة آتية من سيبيريا والمناطق الشمالية.

وتابع أن الجو قارس جدًا ويحتاج لطاقة رهيبة للتدفئة، منوهًا بأن ذلك يجعلهم مستمرين في استخدام طاقة الوقود الأحفوري، موضحًا أن الظواهر الجوية التي تتبع التغيرات المناخية تكون عنيفة جدًا جدًا، حيث نشهد شتاء قارس البرودة، وأمطار غزيرة ورعدية تتسبب في فيضانات، بينما الأمواج الحارة تؤدي إلى أمراض وموتى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.