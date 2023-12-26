بالفيديو.. الزراعة: الدولة وفرت عشرات المليارات من الجنيهات لتمويل المزارعين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة قطاع كبير للغاية، وشهد طفرة غير طبيعية وغير مسبوقة في الـ9 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك جهدا كبيرا بذل لزيادة المساحة المنزرعة أو لتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن التوسع في المساحات المنزرعة ظهر في مشروع الريف المصري الجديد والذي يعتبر باكورة المشروعات التي لها علاقة بالتوسع في المساحات، موضحًا أنه تم التطرق لأراضي جديدة في الصحراء لم نكن نصل لها بداية من الفرافرة وسيوة والمنيا.

وتابع، أن مشروع توشكى أهمل خلال فترة معينة، ولكن المشروع يشهد حاليا ضخ استثمارات جديدة، لكي يعود هذا المشروع لمكانته ويحقق الأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زراعة 1.1 مليون فدان جديد من خلال مشروع توشكى وشرق العوينات.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية عملت على مشروعات جديدة لتوسيع المساحة المنزرعة، ولكنها لم تهمل الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على منع التعديات عليها، وتم تعديل تشكيلي على هذا الأمر للمحافظة على الرقعة الزراعية القديمة عالية الإنتاجية، موضحًا أن الدولة المصرية خصصت عشرات المليارات من الجنيهات وذلك لتوفير تمويل للمزارعين، يساعدهم على تطوير أساليب الري، لزيادة الإنتاجية والدخل.