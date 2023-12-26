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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكشف أسباب الاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة

الزمالك
الزمالك
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كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أسباب الاعتذار عن المشاركة، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل، خلال فترة التوقف الدولي.

يأتي قرار مجلس إدارة النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة لصعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة، خاصة وأن الفريق الأول مرتبط بخوض معسكر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتخلله المشاركة في دورة أبوظبي الودية، ومن المقرر أن يسافر الفريق بجميع اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر المميزة من قطاع الناشئين.

وكشف مصدر بالزمالك، في تصريحات للبوابة نيوز، أن مجلس الأبيض كان يدرس منح ناشئي الزمالك، فرصة المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة، وجاء اعتذار الإدارة بعد خسارة فريق مواليد 2003 من "زد اف سي" يوم الأحد الماضي برباعية دون رد في بطولة الجمهورية، وصعوبة تكوين فريق لخوض البطولة في يناير المقبل في ظل انشغال لاعبي الفريق الأول بمعسكر الإمارات.

وفي سياق آخر يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، عقب قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد العودة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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