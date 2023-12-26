استمرار الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثالث بالحسنة وسط سيناء

واصلت الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فعالياتها لليوم الثالث بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء والادارة الصحية بالحسنة تحت إشراف الدكتور أحمد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة وتواصل الحملة فعالياتها والتي تستمر لمدة أربع أيام من سن يوم وحتى خمس سنوات وذلك وسط استعدادات مسبقة من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة للتعاون لإنجاح الحملة القومية داخل المركز والمدينة

تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

حيث واصلت فرق التطعيم التابعة لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة بالمرور علي المنازل والمناطق والاحياء بقري مختلفة بمركز ومدينة الحسنة لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات حيث كان التطعيم من خلال الفرق المتنقلة من منزل إلى منزل وبالوحدات الصحية وأمام المساجد والتجمعات السكنية.

وفي وقت سابق قد أصدر رئيس المركز والمدينة تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة ورؤساء القري للاستعداد الكامل للمشاركة في إنجاح الحملة لتحقيق الهدف المرجو منها وهو الحفاظ على صحة الأطفال وتم ذلك بالإعلان عن الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة برئاسة مركز ومدينة الحسنة وبجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة، كما تم مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة خطة تنفيذ عمل الحملة داخل المركز والمدينة ومناشدة جميع الأسر بأهمية التطعيم ومخاطر مرض شلل الأطفال علي صحة أطفالهم

وقد نفذت الحملة القومية المحدودة فعاليتها بقري مركز الحسنة منها بغداد، وادي العمرو، الجفجافة، ك٦٤ ، المنبطح ، أم قطف

وأكد رؤساء القري أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الحملة وتم أداء عملها داخل القري علي اكمل وجه وسط توافد كبير من الأهالي ٠