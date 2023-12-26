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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محلية النواب ترجئ مناقشة تعويضات مساكن الجمالية

اللجنة المحلية بمجلس
اللجنة المحلية بمجلس النواب
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ارجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية - محافظة الدقهلية - أثناء تنفيذ طريق الحزام الآمن لبحيرة المنزلة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتعويض المتضررين من عملية تأهيل وتطوير بحيرة المنزلة أسوة بما قامت المحافظة بصرفه للمتضررين بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية وكذا جزيرة العزبي، وذلك لحين ورود رد مكتوب حيال الطلب.

وأوصت اللجنة بضرورة إفادتها بما تم حيال طلب الإحاطة، وبناء عليه استمرار مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فيه.

النواب اللجنة المحلية تأهيل وتطوير