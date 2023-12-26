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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كاظم الساهر يستقبل العام الجديد في مهرجان الشيخ زايد

قيصر الغناء كاظم
قيصر الغناء كاظم الساهر
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يستعد قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي، بمهرجان الشيخ زايد، السبت المقبل، 30 ديسمبر الجاري، احتفالاً بالعام الجديد 2024، والتي ينظمها المهرجان أسبوعيا ضمن فعالياته وهي ثاني  حفلات " ليالي الوثبة " الغنائية لهذا الموسم.

ويحيي هذه الحفلات من ألمع كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

ويتبني المسرح الرئيسي في المهرجان الحفل، بالتزامن مع عروض الألعاب النارية وعدد من الفعاليات والأنشطة.

وأحيا الساهر حفلين غنائيين في أوبرا دبي، يومي 22 و23 ديسمبر الجاري.

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