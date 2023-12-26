ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع اللبناني يصدر قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

وزير الدفاع اللبناني
وزير الدفاع اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم قرارًا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارا من منتصف ليل الغد وحتى إشعار آخر.

ونص القرار على تجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتبارًا من "الساعة صفر في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وحتى إشعار آخر واسثتنى القرار تراخيص حمل الأسلحة لصفة دبلوماسية أو رسمية، بالإضافة إلى تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونوا برفقة الشخصية فقط.

وشدد القرار على أن أي مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية، مع تكليف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين للقضاء العسكري.

 

وزير الدفاع اللبناني تراخيص حمل الأسلحة