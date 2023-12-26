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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ماذا تعرف عن جولة "البوكسينج داي" بالدوري الإنجليزي؟

درع البريميرليج
درع البريميرليج
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى مساء اليوم الثلاثاء نحو الجولة الأشهر فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم، والتى تسمى "البوكسينج داى"، والتى تكون آخر جولة فى الدور الأول من البريميرليج وفى العام المنقضى.
دائما ما تشهد تلك الجولة عدة مفاجآت  تندرج تحت مسمى هدايا "البوكسينج داى"، والتى تكون فيها نتائج غير متوقعة فى ليلة "الكريسماس".

وتعود تسميت تلك الجولة بـ"البوكسينج داى"، إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية. 
بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة، وستحدد هوية بطل الشتاء.

جولة البوكسينج داى البوكسينج داى الدوري الإنجليزي