قافلة جامعة القناة تقدم خدماتها المجانية لـ424 من أصحاب الهمم وذويهم بالإسماعيلية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة توجهت بقافلتها الطبية التوعوية إلى مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية، حيث قدمت خدماتها في 10 تخصصات طبية متنوعة، مع تقديم العلاج بالمجان، والتوعية والتثقيف الصحي لعدد 424 طالب وطالبة وأسرهم والعاملين بالمدرسة.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور على أن جامعة قناة السويس حريصة على المشاركة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية، ومنها مبادرة " قادرون باختلاف " من أجل دعم وتمكين ذوي الهمم بالمجتمع، ورفع مستوى الصحة العامة لديهم، ورفع الوعي لدى ذويهم والمتعاملين معهم بكيفية التعامل، وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجههم.

كما أكد أن القافلة تأتي ضمن مشاركة الجامعة في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبادرة "قادرون باختلاف".

هذا وقام فريق العمل الطبي من كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة بالكشف الطبي على الطلاب وذويهم والعاملين بالمدرسة في 10 تخصصات هي الباطنة، العظام، الأطفال، الجلدية، النفسية والعصبية ، طب الأسرة، طب الأسنان، المسالك، الأنف والأذن، والرمد.

وتقديم العلاج المجاني للحالات المرضية المختلفة، مع الإرشادات والنصائح بالجرعات وكيفية التناول.

وقدم فريق كلية الطب تحت التدريب التوعية لأولياء الأمور عن كيفية التعامل مع احتياجات أبنائهم الخاصة، وفهمها، واستراتيجيات دمجهم المجتمعي، وتطوير مهاراتهم المختلفة نحو الأنشطة الهادفة.

وأقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأشرف على تنفيذ القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.