مظاهرات في إسرائيل تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المئات من سكان المستوطنات الإسرائيلية في الجليل المحتل يتظاهرون ضد حكومة بنيامين نتنياهو، متهمين إياها بالتخلي عن مستوطني الشمال.

ووفقا للصحيفة فقد طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة نتنياهو، ومن بين أمور أخرى رفعوا لافتات عليها صورة نتنياهو تتهمه بالإهمال، وكتب عليها : "من تخلى عن الجنوب لن ينقذ الشمال".

وفي وقت سابق، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، نتنياهو بسبب سلوكه، قائلا: "لقد أدركت حماس ضعف القيادة. لو كنت رئيسًا للوزراء وقت وقوع المذبحة كنت سأستقيل في ذلك اليوم".

وأضاف: "في عهدنا (الحكومة السابقة)، لم تهاجم حماس. الآن أدركت حماس نقطة الضعف وهي أسوأ قيادة سياسية في تاريخ البلاد".

وتابع: إن استبدال نتنياهو أثناء الحرب يمثل مشكلة، ولكن لا يوجد خيار آخر. ولا يمكنه الاستمرار في العمل كرئيس للوزراء".