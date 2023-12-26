بالفيديو.. موجة نفوق جماعي غير مسبوقة للمحار في بإسبانيا بسبب تغير المناخ

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع، تقريرًا عن ارتفاع معدلات نفوق القواقع والمحار خلال فترة أعياد نهاية السنة في غاليثيا، أهم منطقة مصدرة لثمار البحر في أوروبا، حيث أن ارتفاع المعدلات أثارت قلق أربعة آلاف امرأة يمارسن صيد هذه الكائنات البحرية ويعتشن منه.

ويظهر الفيديو، نفوق عددًا من القواقع والمحار خلال فترة أعياد نهاية رأس السنة في غاليثيا.

وأعربت خوانا ماريا مارتينيس، عن أسفها إزاء العدد الكبير من الرخويات النافقة على شاطئ بلدة إيا دي أروسا الواقعة في هذه المنطقة من شمال غرب اسبانيا، في البلدة التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة وتقع على بعد 50 كيلومترا من سانتياغو دي كومبوستيلا، سجلت الصيادات المعروفات باسم "ماريسكادوراس" واللواتي يكسبن رزقهن من جمع ثمار البحر على شواطئ هذه المنطقة المطلة على المحيط، هذه الظاهرة في الأسابيع الأخيرة.