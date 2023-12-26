"زومبي الغزلان" خطر جديد يواجه البشرية في المستقبل

ثارت حالة من القلق والذعر بين العلماء، حيث اكتشفوا أول حالة لمرض الهزال المزمن أو زومبي الغزلان، بالولايات المتحدة الأمريكية بمتنزه يلوستون الشهر الماضي، فهو وبحسب العلماء مرض قاتل للدماغ يومًا ما قد ينتقل بين البشر.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، أظهرت نتائج اختبار جثة غزال في المنتزه إيجابية للمرض شديد العدوى، والذي يمكن أن يسبب أيضاً فقدان الوزن والتعثر والخمول والأعراض العصبية، كذلك يمكن أن يستغرق ظهور الأعراض ما يصل إلى عام، وقد أطلق عليه البعض اسم "مرض الغزلان الزومبي"، لأنه يؤثر على أدمغة المصابين وأجهزتهم العصبية، مما يترك الحيوانات يسيل لعابها، وخاملة وهزيلة ومتعثرة، ومع "نظرة فارغة"، ولم يجد العلماء حتى هذه اللحظة علاجات أو لقاحات معروفة.

ومع أن لم يتم تسجيل أي حالة للمرض بين البشر حتى الآن، ولكن دق العلماء ناقوس الخطر مع إمكانية إصابة البشر بهذا المرض.

ويعد المرض واحداً من مجموعة من الاضطرابات العصبية القاتلة التي تشمل اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، والذي يشار إليه عادةً باسم "مرض جنون البقر".

يقول الدكتور كوري أندرسون إن "تفشي مرض جنون البقر في بريطانيا قدّم مثالاً على كيف يمكن أن تصبح الأمور جنونية، بين عشية وضحاها، عندما يحدث انتقال من الماشية إلى الناس على سبيل المثال".

وأضاف أن ما يثير القلق أيضاً هو عدم وجود طريقة معروفة للقضاء عليه بشكل فعال وسهل، "لا من الحيوانات التي يصيبها ولا البيئة التي يلوثها"، بحسب "جارديان".

وقال أندرسون إنه بمجرد إصابة البيئة بالعدوى، يصبح من الصعب للغاية القضاء على العامل الممرض.